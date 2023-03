Dybala e Di Maria, la qualità al servizio di Mourinho e Allegri

Si sono già scambiati il testimone alla Juventus e ora Dybala e Di Maria potrebbero farlo anche in nazionale, ma prima sono attesi questa sera all'Olimpico. Roma-Juventus infatti sarà accesa dalle due stelle argentine, che proveranno a condurre le rispettive squadre verso l'obiettivo Champions League: una chimera per i bianconeri a causa dei 15 punti di penalizzazione, una speranza per i giallorossi alla quale sono legate le possibilità di permanenza di Mou e Dybala. La 'Joya' è il faro della Roma con i suoi 12 gol e 7 assist, ma la ripresa di Di Maria post-mondiale non può passare inosservata. Roma-Juventus passerà quindi dai loro piedi, dalle loro giocate e intuizioni.

(Il Messaggero)