Dybala, carica Mondiale

Alla fine sono stati dieci giorni di divertimento, tra feste e ritiri non certo appesantiti da questioni tattiche o da allenamenti insostenibili, con in mezzo un paio di partite leggere, leggere. Paulo Dybala – che oggi sarà a Trigoria – è solo un po’ stanco per la trasvolata, decisamente intontito dal fuso orario, ma sicuramente pronto a scendere in campo domenica contro la Samp. Il Ct Scaloni tra una partita e l’altra ha concesso una serata libera ai suoi giocatori, tanti hanno scelto di andare in discoteca. Lì, la Joya è stato protagonista, come testimonia un video postato da Otamendi: il giocatore della Roma si è scatenato in balli e canti insieme con Di Maria. Sorrisi e pacche sulle spalle. (...) La Joya dovrà dare tutto in questi ultimi mesi. Si decide la stagione e il suo futuro, legato a Mou: è in ballo la qualificazione in Champions, sia per il raggiungimento del quarto posto e l’Europa League, competizione che l’argentino gioca per la prima volta. Dybala riparte dal quel secondo tempo che Mou gli ha evitato contro la Lazio, dopo una prima parte di gara nella quale -stranamente – non si era mai visto. Sono stati i quarantacinque minuti peggiori da quando veste la maglia della Roma e non gioca una partita intera dal 28 febbraio, Cremona. Dybala è l’ultimo dei nazionali a tornare nella Capitale, ma questo per Mou non sarà un problema. (...)

(Il Messaggero)