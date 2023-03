All’andata non c’era, l’ultima delle 5 partite saltate consecutivamente in campionato per l’infortunio rimediato segnando il rigore al Lecce. Dybala affronterà per la prima volta con la Roma un Sassuolo già sfidato in 16 occasioni, fra Palermo e Juventus, vincendo 11 volte, realizzando 7 gol e firmando l’unica tripletta in serie A senza l’aiuto di un rigore. [...]

(corsera)