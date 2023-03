Due turni a Kumbulla: paga la follia col Sassuolo

Il fallo di reazione commesso da Kumbulla alla fine del primo tempo di Roma-Sassuolo è costato due giornate di squalifica al difensore, che salterà il derby di domenica prossima e la gara con la Sampdoria in programma all'Olimpico domenica 2 aprile.

L'albanese paga caro il calcio rifilato a Berardi in piena area di rigore: ad essere punita è stata l'intenzionalità del gesto. Il centrale dovrà pagare una multa da cinquemila euro. Una giornata di squalifica (per proteste) anche al match analyst romanista Giovanni Cerra. Entra in diffida invece Matic.

Kumbulla, sia nello spogliatoio dell'Olimpico che lunedì mattina - prima della ripresa a Trigoria - si è scusato con l'intero gruppo giallorosso. Un gesto apprezzato dai compagni, che conoscono bene le qualità umane del ventitreenne.

Mourinho non sarà l'unico a fare i conti con una squalifica in vista della stracittadina. Anche Sarri dovrà rinunciare a Vecino: il centrocampista paga il cartellino giallo rimediato sabato scorso al Dall'Ara.

(Gasport)