Domenica Special: sospesa la squalifica, c'è José in panchina

La Corte sportiva d'appello ha sospeso la squalifica di due giornate inflitta a José Mourinho dopo l'espulsione e la lite con il IV Uomo Serra durante Cremonese-Roma. Il caso verrà chiuso il 10 marzo, giorno dell'udienza in cui si deciderà se accogliere completamente il ricorso annullando la pena, dimezzare le giornate oppure confermarle. La difesa della società giallorossa, portata avanti dall'avvocato Conte, coadiuvato dal General Counsel Vitali e dall'avvocato Muscarà, si fondava sulla mancanza della totalità delle prove. Una prima vittoria per la Roma, che avrà Mourinho in panchina per il big match contro la Juventus. I labiali di Serra, che rischia lo stop fino al termine della stagione, e le dichiarazioni del tecnico giallorosso hanno spinto la Procura federale ad aprire un'inchiesta per approfondire i fatti.

(Il Messaggero)