Derby: curve esaurite, restano tribune. Già in 56.000

IL TEMPO (DAN. ROC) - Nonostante gli impegni europei delle due squadre, la febbre da derby inizia a salire. A cinque giorni dall'appuntamento più sentito dell'anno, la vendita dei biglietti procede spedita. Per quanto riguarda la Lazio sono esauriti Curva Nord e

Distinti, mentre i tifosi romanisti si sono già assicurati i 20 mila tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti. Rimangono circa 2500 posti in Tribuna Tevere (60 euro) - soprattutto Tevere Top (90 euro) - e circa 1200 in Tribuna Monte Mario (116 euro). Al momento quindi sono circa 56 mila i tifosi previsti (di cui 24 mila abbonati, ai quali si aggiungono 2 mila cuccioloni), ma l'obiettivo è quello di sfondare il muro dei 60 mila. Va ricordato inoltre che i laziali abbonati nel Distinto Sud-Est sono stati ricollocati proprio in Monte Mario, ovviamente lato nord. Non va esclusa l'ipotesi che a 24/48 ore dall'inizio del match la società consenta la vendita libera in Tribuna Tevere, rendendola così accessibile anche per i sostenitori della Roma. Attualmente infatti i biglietti in quel settore sono acquistabili esclusivamente con la tessera del tifoso (Millenovecento), la Eagle Card e l'abbonamento tradizionale. Nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d'identità.