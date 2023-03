De Sisti: "Mourinho? A volte mi trovo in disaccordo, ma sta ottenendo risultati. Essere nella hall of fame della Roma è straordinario"

CORSPORT - Giancarlo De Sisti, ex calciatore della Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo a pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno. La leggenda del club giallorosso si è soffermato anche sulla sua avventura nella Capitale. Ecco le sue dichiarazioni.

Se la forma per lei è sostanza, probabilmente avrà da ridire sia su Mourinho sia su Italiano.

"Non giudico nessuno. Capita che mi trovi in disaccordo con qualche uscita dialettica o gesto, però entrambi stanno ottenendo risultati. Le loro squadre li seguono, mi sembrano funzionare".

Ha scelto tra Roma e Fiorentina?

"No, persisto nell'imbarazzo. Essere nella hall of fame di entrambe le squadre per me è qualcosa di straordinario. A Roma ci sono le mie radici, i parenti, i ricordi. All'epoca sognavo di esordire in Serie A con la maglia giallorossa e poi ho versato qualche lacrima quando sono stato ceduto".

[...] E lei tornò alla Roma.

"Ricevetti la telefonata del braccio destro di Anzalone e non esitai. Lavorare di nuovo con Liedholm per me era il massimo. Devo essere grato a tanti, ma probabilmente nessuno mi ha influenzato quanto lui".

[...] C'è qualche calciatore che le ricorda De Sisti?

"Il calcio attuale è troppo distante dal mio. L'ultimo forse è stato David Pizarro, anche se lui teneva troppo la palla".