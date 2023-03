Dazn si rafforza e rilancia. Azzi: «Pronti alla nuova asta»

Dazn ha presentato il suo nuovo Network Operation Center, il centro tecnologico creato a Cologno Monzese per monitorare la qualità del servizio e avere una maggiore capacità di intervento in caso di necessità. «L'Italia per noi è un mercato fondamentale: siamo arrivati per restare e vogliamo continuare a investire in contenuti, tecnologie e infrastrutture che permettano di fornire al nostro pubblico un'esperienza di visione sempre migliore» ha detto il Ceo di Dazn, Stefano Azzi. (...) Il team inoltre controllerà in tempo reale che la procedura di login funzioni e gestirà con tempestività le possibili criticità per i 15 milioni di device registrati alla piattaforma. (...) Confermata la volontà di partecipare alla prossima asta per i diritti tv della A. «Ci giocheremo da protagonisti la partita quando uscirà il bando e potremo valutare l'investimento. L'assegnazione dei diritti per 5 anni la abbiamo accolta positivamente perché un arco temporale più lungo aiuta gli investimenti. Con la Lega il rapporto è eccellente e ci unisce la volontà di rilanciare il prodotto calcio» ha chiuso Azzi.

(gasport)