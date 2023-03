Dalla parte di Mourinho: la scaramanzia è roba da codardi, vinceranno loro per almeno cinque motivi

La seconda è più tecnica. Se c'è un Dio, questi non può che allungare la sua mano compassionevole sulla squadra più bisognosa. Quella che, non avendo più altri obiettivi, proverà onestamente a guadagnarsi lo strapuntino in Champions. La terza ragione è tattica. La Lazio senza Immobile è un aspide dalla lunga coda e dalla testa piccola. Infida e imprevedibile. [...] Quarta ragione, filosofica. Maurizio Sarri, mente raffinata, ha abilmente svalutato nella testa dei suoi la «coppetta» europea. [...] La testa dei biancocelesti è già sul derby di oggi da almeno una settimana. [...] La quinta ragione? Non me la ricordo.

Mourinho e Sarri fanno finta ogni tanto di abbracciarsi (questa volta potranno farne a meno), in realtà sono due fatti apposta per bastonarsi. Le strategie di Mou sono quelle emozionali di in leader settario o di un generale prima della battaglia decisiva. La Roma di Mou funziona solo se è questione di vita o di morte. Concetto estremo che non puoi replicare a distanza di tre giorni. [...]

Preso atto del verdetto ineluttabile e consapevole che il derby è come una seduta dal dentista, comunque vada si vedono le stelle, resto aperto alle meravigliose, invenzioni del caso, un colpo maestro (di Dybala ma anche di Bove) o un autogol maldestro (di chiunque, purché vestito di biancoceleste). Meglio se al 95’.

(Giancarlo Dotto - Corsera)