Dal portiere al centravanti: Roma, c'è una squadra col rinnovo in ballo

[...] Attualmente a Trigoria c’è un’intera squadra in attesa di conoscere il proprio futuro. Sono diversi infatti i giocatori che, entro fine stagione, dovranno incontrare la dirigenza giallorossa per rinnovare o ridiscutere il proprio contratto.

Sono tre i romanisti con il contratto in scadenza a giugno 2024: Rui Patricio, Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante. Le trattative con il centrocampista azzurro sono state avviate da tempo e nelle prossime settimane verrà annunciato il rinnovo fino al 2027. Nessuna trattativa né per il portiere né per l'esterno e alla luce degli stringenti paletti imposti dalla UEFA, almeno uno dei due potrebbe essere sacrificato.



A giugno invece scadranno gli accordi che legano Chris Smalling, Nemanja Matic, Georginio Wijnaldum, El Shaarawy e Andrea Belotti. Il discorso per estendere il contratto del centrale inglese è in stato avanzato e la fumata bianca per il biennale proposto da Pinto sembra vicina. Sensazioni positive anche per il Gallo. [...] Nessuna trattativa avviata con El Shaarawy: fino a fine maggio infatti il club può decidere se rinnovare o meno il contratto del classe ‘92. Futuro ancora incerto anche per Matic e Wijnaldum: a Trigoria vantano un’opzione per rinnovare in automatico l’accordo del serbo, ma l’ex United vuole capire a quale competizione parteciperà la Roma il prossimo anno e - soprattutto - i programmi di Mourinho per il futuro. A fine stagione scadrà anche il prestito di Wijnaldum: per riscattarlo il club dei Friedkin dovrà versare 8 milioni nelle casse del Paris Saint-Germain ma, prima, l’olandese dovrà acconsentire a ridursi l’ingaggio. Poche chance di permanenza invece per Diego Llorente [...].