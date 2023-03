Dal derby scarabocchio a Josè arruffapopolo

(...) Nell'anticipo pomeridiano, la prima volta della Cremonese è stata una torta in faccia alla Roma che cercava il secondo posto in vista della sfida con la Juve. Partita brutta di tutti i giallorossi, solita sceneggiata di Mourinho, espulso al pronti via del secondo tempo.

La reazione sarebbe stata alimentata da parole sgarbate del quarto uomo, Marco Serra (salito alla gloria per la gaffe in Milan-Spezia) che, secondo il portoghese, così lo avrebbe provocato essendo, lo stesso Serra, nato a Torino, così creando i presupposti per una squalifica del portoghese fuori da Roma-Juventus. Dunque il tavolo è apparecchiato, l'Olimpico, già caldo di suo, ha trovato le spezie giuste fornite dall'astuto arruffapopolo che, punito e seduto in tribuna, come dovrebbe accadere domenica prossima, ha ribadito lo stato di tensione e confusione, cambiando quattro uomini in un botta sola e completando la giostra con l'inserimento di Karsdorp che lui stesso aveva mandato al prato due mesi fa. Nulla di nuovo dal fronte lusitano. (...)

(Il Giornale)