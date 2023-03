Da Londra a Madrid: Mourinho è l'uomo delle stracittadine

Le cifre dicono che José Mourinho è un uomo da derby. Ne ha vinti molti più di quanti ne ha persi: 28 contro 10, con 8 pareggi. Poiché ha allenato Chelsea (due volte) e Tottenham abbiamo preso in considerazione, per Londra, solo gli scontri con l'Arsenal perché i Gunners sono i 'rivali storici degli Spurs. (...) Con il Porto ha perso il primo derby della sua carriera ma poi ne ha vinti 4 di fila. Con il Chelsea contro l'Arsenal, nelle due avventure con il club di Abramovich, è 10 vittorie, 7 pareggi e due sole sconfitte. All'Inter ha battuto il Milan 3 volte e perso una sola volta (la prima). Con il Real Madrid ha vinto contro l'Atletico 8 stracittadine di fila prima di perdere l'ultima, che però era la finale della Coppa del Re. Pane molto più duro sulla panchina del Manchester United: contro il City degli sceicchi ha un record negativo di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Bilancio in rosso anche con la Lazio: nel campionato scorso ha perso 3-2 e vinto 3-0, nel derby del girone di andata è stato sconfitto 1-o con gol di Felipe Anderson dopo clamoroso errore di lbanez. (...) In questo derby, Mourinho non sarà in panchina. Deve scontare la seconda giornata di squalifica dopo il pasticciaccio brutto di Cremonese-Roma, quando fu espulso dall'arbitro Piccinini dopo un litigio con il quarto uomo Serra. (...) É anche per questo motivo che la Roma, in campionato, è entrata in silenzio stampa. Mou, però, ha parlato dopo la qualifi-azione ai quarti di Europa League e l'eliminazione della Lazio in Conference: «Adesso Sarri non avrà una terza competizione europea, no? E così, purtroppo. Adesso la Uefa dovrà spendere dei soldi per trasportare la Coppa. Poteva rimanere a -Roma invece forse andrà a Firenze». E il derby è già cominciato.

(corsera)