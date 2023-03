Da Crosetto ai Fedayn: la Wagner è ovunque

L'ultimo "avvistamento" dei truculenti mercena- ri della Brigata Wagner, inopinatamente, è stato a Roma, dalle parti di piazza Mancini, a due passi dallo stadio Olimpico. Lo scrive il Messaggero, riportando fonti della Digos: ci sarebbero alcuni dei militari al soldo di Putin - e in particolare dell'oligarca Evgenij Prigozin - dietro al ratto dello striscione dei Fedayn, storico gruppo della Curva Sud romanista. E l'ennesima e più recente escursione del gruppo para-militare anche nel terreno minato del giornalismo italiano. Un assalto vigliacco e premeditato, guidato da un drappello di ultras della Stella Rossa di Belgrado, al quale avrebbero appunto partecipato anche cinque Wagner. (...) L'ipotesi è che stessero godendo di una licenza premio per i combattenti in Ucraina e che abbiano impiegato i giorni di "vacanza" tra Bologna e Milano (al seguito della Stella Rossa di basket), prima del blitz nella capitale. (...) Ai mercenari putiniani è stato attribuito un po' di tutto: la responsabilità per il

boom di migranti in partenza dall'Africa; l'idea criminale di fuori dall'Olimpico, una taglia multimilionaria sulla testa del ministro della Difesa, Guido Crosetto; un'immaginifica campagna di arruolamento a suon di pubblicità su Pornhub, la piattaforma di porno più grande del mondo; ora le violenze degli ultras serbi. I tagliagole che combattono sotto l'insegna russa - un po' mercenari, un po' ex carcerati -non devono convivere solo con i crimini effettivamente commessi, numerosi, ma pure con alcune ricostruzioni che paiono fantasiose. (...)

(Il Fatto Quotidiano)