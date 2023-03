Cremonese, l'attesa è finita. Furia Mourinho sul quarto uomo: "Voglio denunciare Serra"

Erano quasi diecimila giorni che la Cremonese non vinceva una partita di Serie A e ne sono passati invece molti di meno dall'ultima volta in cui Mourinho aveva litigato con un arbitro, ma questa col quarto uomo Serra («Lui è di Torino e domenica giochiamo contro la Juventus, ma non voglio entrare nel merito», e intanto ci è entrato) resterà nell'archivio delle più memorabili polemiche del portoghese, espulso all'inizio del secondo tempo da Piccinini. «È lui! è lui!» ripeteva di continuo Mou mentre gli sventolavano il rosso sotto il naso e indicando l'impassibile Serra, che dopo la partita s'è beccato del bugiardo e dello smemorato. (...) Mourinho, a quanto pare, ha davvero intenzione di denunciare Serra, o perlomeno minaccia di farlo. Di certo, stavolta non ha alzato un polverone per velare la vergogna della sconfitta in casa dell'ultima in classifica che non aveva vinto mai, pur non avendo mai perso l'anima e men che meno la dignità. Lo Special One ha infatti riconosciuto i meriti della Cremonese («Loro sembrava si giocassero la partita della vita, noi no»), non ha risparmiato critiche ai suoi («Intensità bassa, poca organizzazione, anarchia» (...)

(La Repubblica)