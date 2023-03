Cori antisemiti. La Curva Nord a rischio chiusura

Gli strascichi di un derby, decisamente sopra le righe, continuano a farsi sentire. Anche perché nella pancia dell'Olimpico, dopo il triplice fischio, se ne sono viste di tutti i colori: dalla lite tra Romagnoli e Mancini fino a quella tra Lotito e Mourinho. Per la Roma l'atteggiamento della Lazio nel post partita è stato volutamente provocatorio, passando davanti gli spogliatoi giallorossi. La Lazio, invece, precisa di non aver fatto nulla di diverso rispetto a quanto non faccia nelle sue partite casalinghe, sottolineando come sia la Roma a impedire il passaggio sul suo corridoio alla squadra ospite quando è lei a giocare in casa. Due cose sono certe: l'Aia stanca degli isterismi in campo e fuori della squadra di Mourinho e la presenza dell'ispettore federale alla lite tra i due club.

È più complessa la vicenda intorno ai cori di matrice antisemita provenienti dalla Curva Nord durante il derby. Sulla Nord pesa già l'inchiesta della procura Figc per i cori antisemiti di Napoli con le indagini che potrebbero chiudersi durante la sosta portando alla chiusura del settore nella gara dell'Olimpico contro la Juventus dell'8 aprile.

(Tuttosport)