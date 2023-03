IL TEMPO - Oggi alle 14.30 (diretta La7) la As Roma femminile ospita il Milan per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. L’1-0 dell’andata (rete di Piemonte) lascia aperta la qualificazione per la finale. «Servirà una gara attenta e determinata – dice il mister giallorosso – vogliamo ribaltare il risultato. Non mancherà il supporto del tifo. So che verranno in tanti, ci daranno una grande mano».