Conte, fumo di Londra. Un poker di panchine per il ritorno in Italia

Pokerface Antonio Conte. Un jolly che aleggia come uno spettro su 4 panchine delle big nostrane. Per motivi diversi tutte potrebbero pensare di ripartire nella prossima stagione da un Serial Winner per antonomasia come il tecnico leccese. D'altronde la separazione consensuale (compresa la buonuscita da 5 milioni) col Tottenham ha liberato ufficialmente l'ex condottiero di Juventus e Inter, che adesso rappresenta una variabile impazzita nel domino italiano delle panchine. Conte ha le idee chiare: vuole tornare ad allenare in Serie A. «Il primo amore non si scorda mai» aveva detto in occasione della conferenza stampa a San Siro prima di Milan-Tottenham. Parole non casuali e che sottolineavano la nostalgia nei confronti del nostro paese. […] Qualora Mourinho lasciasse la Capitale, chi meglio di Conte per permettere ai Friedkin di suturare la ferita e tenere alta l'asticella delle ambizioni. Lo stipendio tra buonuscita dagli Spurs e Decreto Crescita potrebbe essere sostenibile.

(Il Giornale)