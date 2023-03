Conte e De Zerbi, voglia d'Italia: il Brighton spicca il volo e ora la Roma si mette in fila

Roberto De Zerbi sta stupendo in Premier League con il suo Brighton. L'ex tecnico del Sassuolo è seguito dal Tottenham come possibile successore di Antonio Conte, ma non solo, infatti piace anche il Chelsea. Tra le pretendenti però c'è anche la Roma, che da tempo ha avviato un canale di preferenza verso De Zerbi nel caso in cui José Mourinho dovesse dire addio. L'allenatore delle Seagulls non ha mai nascosto la sua voglia di tornare in Italia, ma è legato al Brighton da un contratto da 5 milioni netti a stagione per quattro anni e inoltre ha un clausola rescissoria che si aggira intorno ai 10 milioni. "Sono felice qui, mi diverto a lavorare con questi giocatori e non potrei chiedere di più", ha detto De Zerbi alla vigilia della gara contro il Leeds. Il legame con il Brighton è forte, ma non indissolubile.

(gasport)