Come rifarsi del male

Un incubo è il sogno che s'è preso uno spavento, diceva Roberto Gervaso. E un incubo, per essere tale, dev'essere completo: più che esserne risultata vittima, la Roma se l'è procurato con le proprie mani. O i propri piedi. Non le è riuscito nulla, dal primo all'ultimo minuto. Tutto il buono mostrato con il Salisburgo l'ha dimenticato nei 90 minuti dello Zini. (...) Davanti, beh, siamo tornati alla prevalenza del lancio lungo "salta-pressione" e all'attaccante centrale che non la struscia mai. È venuta totalmente a mancare la qualità: appannatissimo Pellegrini, anche Dybala, trattato con cura da Vasquez, non ha mai trovato il guizzo. E quando la Roma non è assistita dalle giocate dei due fantasisti risulta più confusionaria e inefficace. (...) Belotti ha sofferto l'isolamento, mentre Wijnaldum e Cristante hanno accumulato più ritardi di un Regionale. Mourinho non ha sbagliato la formazione iniziale, né i cambi. Soltanto serata. La peggiore dell'anno. Per dimenticare in fretta la Cremonese di Ballardini - ultima in classifica e prima di ieri mai oltre il pari-che le ha tolto la coppa Italia e la soddisfazione del secondo posto provvisorio, La Roma è chiamata domenica a fare risultato con la Juve, unico modo per uscire da un incubo è restare svegli.

(corsport - I. Zazzaroni)