Chiesa c’è. Pogba spera

È un’altra Juve rispetto all’1-1 dello Stadium contro la Roma nel girone di andata; irrobustita dai ritorni di Chiesa e Pogba, pungolata dalla penalizzazione in classifica e lanciata all’inseguimento di una Champions quasi impossibile. (...) All’Olimpico Allegri potrebbe rilanciare Di Maria e Vlahovic dal primo minuto in attacco, ma Chiesa scalpita e la tentazione tridente è sempre forte. A centrocampo Locatelli rientra dalla squalifica accanto a Rabiot, Pogba non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma ci sarà.

(Il Messaggero)