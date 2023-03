Se fosse stato per lui, non avrebbe mai lasciato la Juve: ma l’addio di Dybala era scritto, la società aveva comunque deciso di liberarsene, un po’ perché non credeva in lui e un po’ perché qualche atto di ribellione non era stato preso bene. [...] Domani Dybala si ritroverà in Roma-Juve, nel confronto con ex società. È recentissima la notizia che Dybala aspetta ancora i 3 milioni posticipati e mai pagati, c’è il rischio di andare per vie legali.

(gasport)