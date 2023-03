Champions Femminile, la Roma sfida il Barcellona: 37mila all’Olimpico per le ragazze

L’appuntamento con la storia è arrivato. Oggi è il giorno delle ragazze della Roma Femminile che alle 21:00 scenderanno in campo allo Stadio Olimpico contro il Barcellona per l’andata dei quarti di finale della Women’s Champions League. Una serata speciale e storica per la Roma e per tutto il calcio femminile. [...] Questa sera saranno oltre 37.000 gli spettatori presenti sugli spalti e Roma-Barcellona diventerà la gara di calcio femminile in Italia con il maggior numero di spettatori paganti. Record e storia. L’enfasi è d’obbligo per una squadra nata solamente nel 2018 che quest’anno sta vivendo la stagione dei sogni. In campionato è prima in classifica, a +8 sulla Juventus seconda, con grandissime possibilità di vincere la Poule Scudetto e portare a casa il primo titolo nazionale. In più è finalista in Coppa Italia (dopo la vittoria del 2021) e detentrice della Supercoppa Italiana. Definirla la squadra attualmente più forte d’Italia non è un errore. In Europa è l’ultima rappresentante rimasta in gara e questa sera vivrà il sogno di giocare i quarti di finale della Women’s Champions League.

(La Repubblica)