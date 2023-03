C'eravamo tanto odiati: ora Mou e Serra tornano in campo

Nel match contro la Sampdoria di domenica pomeriggio tornerà in panchina José Mourinho, dopo i due turni di squalifica scontati contro Sassuolo e Lazio. Il ritorno dello Special One non sarà il solo in questo turno di campionato. In serie B, ad arbitrare un anonimo Venezia-Como, ci sarà infatti l'altro protagonista della vicenda che il 28 febbraio scorso ha portato allo stop del tecnico portoghese, cioè l'arbitro Marco Serra, quarto uomo nel match tra Cremonese e Roma, finito con la vittoria dei grigiorossi per 2-1. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che Serra è in attesa di giudizio per l'indagine aperta dalla Procura federale dopo il botta e risposta con Mou.

La decisione sul caso da parte del procuratore federale Chiné sarebbe dovuta arrivare all'inizio di questa settimana, ma ancora non c'è: ovviamente il caso può essere archiviato o viceversa può costare all'arbitro torinese una squalifica, cosa che per un direttore di gara non accade dai tempi di Calciopoli.

«Riguardando i filmati, il proprio atteggiamento corporeo, senza voltarsi e con le mani in tasca, è stato imperfetto. Se ne fosse accorto, avrebbe chiesto scusa all'allenatore giallorosso», aveva detto il suo avvocato, Gabriele Bordoni il giorno dell'audizione. «Se mi chiede scusa, per me la questione finisce qui», era stata la richiesta, rimasta inascoltata, di Mourinho al termine della gara contro la Cremonese nel confronto avvenuto nello spogliatoio dell'arbitro Piccinini.

Riguardo alle frasi incriminate («Ti stanno prendono tutti per il c... Vai casa»), Serra nega di averle dette ma ci sono dei filmati, compresi quelli prodotti dalla trasmissione televisiva «Le Iene», che sembrano dimostrare il contrario.

