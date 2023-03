Centrocampo Roma, le grandi manovre: Matic rimane, dubbi su Wijnaldum

Tra le certezze della Roma per il prossimo anno c’è Nemanja Matic. Il centrocampista serbo, alla prima stagione in giallorosso, ha raggiunto le presenze necessarie per prolungare automaticamente il proprio contratto per un’altra stagione, allo stesso stipendio (circa 4 milioni di euro netti compresi i bonus) di quella attuale. [...] In mezzo al campo, quindi, si ripartirà da lui e da Cristante, il cui prolungamento fino al 2027 è pronto da mesi ma non è stato ancora annunciato. Per il resto non ci sono molte certezze. Il nodo più grande riguarda l’olandese Wijnaldum, il cui prestito dal Paris Saint-Germain scadrà il 30 giugno. La Roma ha un accordo con il club francese per riscattarlo spendendo meno di 10 milioni di euro, ma l’infortunio alla tibia che ne ha condizionato la stagione e il rendimento attuale al di sotto delle aspettative, stanno facendo venire più di qualche dubbio alla società giallorossa che vorrebbe un prolungamento del prestito per un’altra stagione. [...]

(corsera)