C'è uno Special anche in campo: Matic è diventato insostituibile

C'è una Roma anche oltre Dybala. Dopo la sconfitta contro la Cremonese è scattato qualcosa nella testa dei giocatori, che si sono compattati ancora di più. E il porta bandiera di questa riscossa ha un nome e cognome: Nemanja Matic. Il centrocampista è la protezione dello Special One e come tale sa richiamare all'ordine i compagni. Lui, come Mourinho, non conosce il termine comfort zone e l'Olimpico ormai stravede per il Professore. A breve scatterà il rinnovo automatico, infatti la clausola prevede un altro anno di contratto al raggiungimento del 50% delle partite giocate in stagione da almeno 45 minuti.

(Il Messaggero)