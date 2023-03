C’è la Roma e per la Cremonese è sempre festa

Fa più notizia la Cremonese che vince la prima partita del campionato (l'ultima in serie A era datata 31 marzo 1996, contro il Padova) o la sfuriata di Mourinho contro ll quarto uomo, con il portoghese espulso che chiede la "prova audio" perché Serra, a suo dire, gli ha mancato di rispetto? La scelta è difficile. Da un lato c'è la Cremonese che, se incontrasse sempre la Roma, sarebbe il Real Madrid. Ha vinto in Coppa Italia all'Olimpico, qualificandosi per la semifinale, e ieri si è ripetuta in casa, aprendo il sogno di una rimonta-salvezza che sarebbe storica. (...) Ballardini è stato coraggioso, cambiando modulo con un 3-4-3 che ha chiesto molto lavoro ai suoi attaccanti e molta corsa alla sua squadra. Molto bello il gol di Tsadjout, nel primo tempo, e decisivo il rigore tirato da Ciofani dopo che la Roma aveva pareggiato con Spinazzola. (...)

(corsera)