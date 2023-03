C’è il derby, la città si blinda: “Un check point al Foro Italico”

Poco più di 24 ore al derby delle grandi incognite e della paura. Perché l’allerta del Viminale per l’alto rischio di incidenti tra ultrà ha acceso ancora di più i riflettori sulla sfida di domenica allo Stadio Olimpico. Con le questioni di campo sacrificate sull’altare dell’ordine pubblico. (...) Il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha espresso forte preoccupazione sulle possibili vendette e regolamento di conti tra gli ultrà di Roma e Lazio. Per questo sarà rafforzata la presenza della polizia all’esterno dello Stadio. L’area del Foro Italico sarà divisa in due blocchi a sé stanti, per evitare ogni possibile contatto tra le due tifoserie. Con il Ponte Duca D’Aosta zona franca e confine invalicabile tra la zona Nord e quella Sud. (...) I Fedayn per la prima volta dopo 51 anni tiferanno al derby senza la storica “pezza”. E il palcoscenico di un derby che vale un posto in Champions, con gli occhi dell’Italia addosso, potrebbe essere il luogo perfetto per riconquistare una credibilità nel mondo ultras.

(La Repubblica)