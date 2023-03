Campionato, coppe e rugby: per l’erba dell’Olimpico una settimana di straordinari

A partire da oggi il manto erboso dello Stadio Olimpico sarà messo a dura prova, infatti in questi otto giorni dovrà ospitare due partite di Serie A, una di Conference League, una di Europa League e una del Sei Nazioni di rugby. Questa sera la Roma ospiterà la Juventus, martedì la Lazio affronterà l’AZ per l’andata di Conference League, giovedì toccherà alla Roma in Europa League contro la Real Sociedad e domenica, sempre i giallorossi, se la vedranno con il Sassuolo. Sabato invece ci sarà Italia-Galles di rugby.

Proprio in vista di questi eventi, è stata aumentata la task force per svolgere le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono iniziati i trattamenti di stimolazione l’autodifesa biologica dell’erba, oltre agli interventi di arieggiamenti del terreno per ossigenare le radici del prato e riparazioni immediate previsti nel post evento. Inoltre anche l’impianto di riscaldamento sotterraneo continuerà ad essere utilizzato.

(La Repubblica)