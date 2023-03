Botta e risposta tra Lotito e Mourinho

IL TEMPO (D. ROCCA) - Un faccia a faccia veloce ma molto duro tra Lotito e Mourinho. Il presidente della Lazio, al termine del derby, è sceso nella pancia dell'Olimpico per complimentarsi con i calciatori. Dopo aver sedato una discussione tra Romagnoli e Mancini, dallo spogliatoio giallorosso ha fatto capolino il tecnico portoghese e, rivolgendosi al patron ha esclamato: «Che ti guardi?». Immediata la risposta di Lotito: «Che guardi te, io sono il presidente della Lazio. Tu chi sei? Sei anche squalificato, qui non ci potresti stare». Ha preso parte alla discussione anche Tiago Pinto, che ha difeso il proprio allenatore. A quel punto la procura federale è stata informata.