IL TEMPO (T. CARMELLINI) - Lazio in paradiso, Roma all'inferno. È successo di nuovo. Ancora un regalo, di nuovo Ibanez. Il derby di ritorno della Capitale vinto ieri sera dai biancocelesti vive sulla scia della sfida d’andata. Resta in equilibrio per una buona mezzora, poi gira bruscamente in favore della Lazio nell’occasione che cambia tutto e lascia la Roma in dieci per un’ora buona. Fallo sciocco a centrocampo di Ibanez (sempre lui come nel gol di Felipe Anderson lo scorso 6 novembre) in ritardo su Milinkovic e Massa tira fuori il secondo giallo al brasiliano già ammonito per un altro intervento falloso: altrettanto inutile.

Da lì è un’altra partita, la Roma resta in dieci e cerca solo di non prenderle, chiude la prima frazione di gioco a porta inviolata ma è chiaro che non può durare. Mourinho toglie Dybala (amaro il suo primo derby) e mette Llorente in copertura per cercare di arrivare fino in fondo e continua a difendersi con attenzione. Ma non può bastare. La Lazio fatica a trovare lo spazio giusto per far breccia e ci prova da fuori un paio di volte con Luis Alberto però Rui Patricio fa buona guardia. Poi alla prima distrazione difensiva, (uscita sbagliata di Zalewski) Zaccagni infila la palla alla sinistra del portiere portoghese e fa esplodere l’Olimpico per la prima volta sold out in questa stagione. Nono gol dell’attaccante biancoceleste portato in trionfo dai suoi sotto la Nord in del rio.