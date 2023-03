Belotti recuperato: si candida per una maglia

Anche Belotti è partito per San Sebastian. Il Gallo ieri ha svolto in gruppo l’allenamento e si candida per giocare contro la Real Sociedad. L’attaccante ha un tutore alla mano destra, operata qualche giorno fa dopo la frattura del terzo e quarto metacarpo, e dovrà indossarlo anche stasera. Recuperato anche lo spagnolo Llorente. Sarà Massa l’arbitro del derby di domenica contro la Lazio, al Var ci sarà Di Paolo che lo scorso anno Mourinho definì «vergognoso» dopo la sfida col Napoli al Maradona. [...]

(corsera)