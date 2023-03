Avanti la Roma dopo l’assalto ultrà

Nessuna tempesta perfetta. Allo stadio Anoeta è spirata solo una leggera brezza utile a spingere la nave del comandante Mourinho verso i quarti di finale di Europa League. Il clima infuocato richiesto dall’allenatore della Real Sociedad non ha sortito l’effetto sperato. (...) Ma di gol nemmeno l’ombra. Se non quello che di Smalling alla fine del primo tempo, annullato per un tocco di gomito. La Roma ha giocato con l’atteggiamento giusto, come voleva Mourinho. Terza gara di fila senza subire gol in coppa e 272′ di imbattibilità per Rui Patricio (...) Di incandescente c’è stato solo il pre partita con l’agguato di 40 ultrà spagnoli ad un convoglio di romanisti. Ne è nato un parapiglia in cui un tifoso giallorosso è rimasto ferito, altri due sono stati fermati.

(La Repubblica)