Attacco in crisi? Niente Champions. Ora a Mourinho serve Abraham

Il problema-gol per la Roma di Mourinho non è niente affatto banale. La media gol infatti, pari appena a 1,29 a partita, al momento non farebbe trovare posto nel paradiso della Champions, confermando un dato storico. Dal 2006 in poi, in effetti, solo la Samp (nel 2010) con una media identica arrivò al 4° posto, che però allora valeva solo per i preliminari. AI momento la squadra giallorossa - quinta in classifica e quindi in piena corsa per quello che è il vero obiettivo stagionale (peraltro raggiungibile anche attraverso la vittoria della Europa League) - ha però l'ottavo attacco del campionato, il che conferma i problemi in zona gol dei giallorossi. [...] È ovvio che al momento è Abraham quello che davvero manca all’appello, visto che delle 27 reti della scorsa stagione, ben 17 erano arrivate in campionato. Non è un caso che le voci di un suo possibile addio a fine stagione s'infittiscano. Mourinho non fa sconti a nessuno e così - in vista del lungo sprint da qui a fine stagione - è pronto a cercare i gol ovunque pensa possano arrivare. Una cosa è certa: da ora in poi è vietato sbagliare. Soprattutto sotto porta.

(gasport)