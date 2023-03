Assalto dei baschi al bus: feriti due romanisti

Doveva essere una trasferta tranquilla e invece si è trasformata in una guerriglia urbana. Tifosi della Roma e della Real Sociedad sì sono scontrati a San Sebastian qualche ora prima dell'inizio della partita. L'agguato dei supporter spagnoli è scattato quando il pullman che trasportava i sostenitori giallorossi è arrivato nei pressi dello stadio: all'altezza della stazione Topo de Anoeta, il bus è stato assaltato dagli ultras biancoblu con bottiglie e sedie di legno e ferro. Mentre i finestrini del mezzo andavano in frantumi, alcune persone all'interno hanno forzato le porte per scendere e per andare allo scontro con gli assalitori. (...) Successivamente gli spagnoli si sono scontrati anche con la polizia tirando torce, fumogeni e qualsiasi cosa potessero raccogliere da terra. Decine i video diffusi in rete che testimoniano la violenza dell'agguato avvenuto quando ancora era giorno e le famiglie con i bambini stavano raggiungendo l'impianto. (...) «Ci hanno fatto agguato ed uno del mio gruppo è andato a farsi mettere i punti in testa», racconta un testimone che ha accompagnato l'amico nel più vicino pronto soccorso per le medicazioni. Alcuni sostenitori della Roma, infarti, sono stati inseguiti con spranghe e cinture e altri ne hanno fatto le spese con escoriazioni, tagli e ferite. Il bilancio racconta di un numero per il momento imprecisato di fermati dalla polizia, immobilizzati a terra e ammanettati. Quasi tutti sono tifosi baschi, ma ci sarebbero anche due ultrà giallorossi. (...)

(Il Messaggero)