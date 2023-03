As Roma e San Raffaele in campo per le donne

Un aiuto concreto alle donne, uno screening sanitario a disposizione di tutte, grazie a un connubio che coinvolge due partner apparentemente molto diversi. Per la Festa delle donne di oggi, 8 marzo, il Poliambulatorio San Raffaele Termini di Roma scende in campo insieme all'AS Roma per celebrare la festa della donna: una Moc gratuita per prevenire l'osteoporosi, una patologia che colpisce in particolar modo le donne in menopausa. «Il club giallorosso ha deciso infatti di attivare un network di strutture sanitarie della capitale per offrire alle donne prestazioni e screening gratuiti di vario tipo. All'iniziativa prenderanno dunque parte il Poliambulatorio San Raffaele Termini, l'Asl Roma 1, l'Asl Roma 3 e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico», sottolinea l'Irccs San Raffaele Roma. […] Non solo prevenzione, la società As Roma punta l'attenzione anche sulla violenza sulle donne. Da oggi è possibile acquistare una sciarpa speciale, Pink Scarf, prodotta dal club giallorosso. Il ricavato sarà destinato all'acquisto di lettini ginecologici e divisori medicali da donare ad alcuni ospedali della capi-tale. Serviranno ad offrire alle donne vittime di violenza, che cercano soccorso nelle strutture sanitarie, un percorso di visita appositamente dedicato che garantisca loro la massima riservatezza e tutela. Si potrà acquistare la Pink Scarf già da oggi negli AS Roma Store di via del Corso, piazza Colonna, via Ottaviano, centro commerciale Maximo e centro commerciale Porta di Roma e in occasione di Roma-Real Sociedad partita di andata degli ottavi di Europa League in programma domani all'Olimpico, la Pink Scarf sarà disponibile anche presso lo Store di viale delle Olimpiadi e nel punto vendita della Toyota Fan Zone.

(Il Messaggero)