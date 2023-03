Aprile vietato dormire: il futuro in sette partite

Aprile dolce dormire? Macché: aprile vietato dormire. Quasi impossibile farlo, a guardare bene, almeno per la Roma. Che, a partire da domenica prossima fino a sabato 29, sarà impegnata 7 volte tra campionato e coppa. Tra una settimana esatta, con la gara contro la Sampdoria all’Olimpico, scatterà il mese della verità al termine del quale sarà tutto più chiaro. Cinque partite di campionato, due di Europa League, con 4 impegni su 7 nella Capitale. [...] Mou e il suo gruppo hanno 7 occasioni per dimostrare che il brutto è alle spalle e che il bello deve ancora venire. Tanto? Troppo? Lo scopriremo solo vivendo. E dormendo e sognando poco, perché i sogni non portano punti.

(corsera)