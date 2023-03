Anche la Roma alza il muro: Rui Patricio cerca il 16° clean sheet

Quello contro la Real Sociedad è stato il quindicesimo clean sheet in stagione per Rui Patricio su 37 partite giocate. Secondo Mourinho, la strada verso la vittoria passa per una difesa solida più che per un attacco prolifico: con 25 gol subiti quella giallorossa è la quarta difesa del campionato, e solo 2 volte in serie A ha subito più di 2 reti, ossia 4 contro l'Udinese e 4 con il Sassuolo.

Probabilmente anche il derby d'andata sarebbe finito senza subire gol, se non ci fosse stato il regalo di Ibanez a Pedro che ha portato alla rete di Felipe Anderson. Al netto di qualche disattenzione, la difesa giallorossa si è dimostrata tra le più affidabili, almeno nella sua versione titolare, cioè con Mancini, Smalling e Ibanez. Per averli tutti e tre a disposizione, Mourinho ha sacrificato Mancini contro il Sassuolo, tenendolo in panchina per evitargli un cartellino giallo che gli sarebbe costato una squalifica nel derby. L'ex atalantino ha fatto un salto di qualità sia dal punto di vista del rendimento sia da quello disciplinare, limitando i cartellini che lo scorso anno gli avevano fatto saltare parecchie gare.

La gara contro la Real Sociedad ha dimostrato quanto Smalling sia importante per questa squadra. L'inglese è vicino a prolungare il suo contratto in scadenza - nei giorni scorsi il suo agente ha incontrato nuovamente Tiago Pinto e la fumata bianca sembra sempre più vicina - per la felicità di Mourinho, che lo considera imprescindibile. Come Ibanez, che deve pure farsi perdonare l'errore decisivo nella sfida dell'andata. Un trio collaudato davanti a Rui Patricio, che nell'ultimo mese a forza di prestazioni eccellenti ha messo a tacere le critiche. Anche per le sue parate passa il successo nel derby.

(Corsera)