Allarme per il derby. C'è rischio di scontri

IL TEMPO - Allerta del Viminale per il derby Lazio-Roma a causa del rischio di incidenti tra tifoserie. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presieduto ieri il Comitato nazionale per l'ordine pubblico, a cui hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, della Difesa, della Marina e delle Capitanerie di Porto e dell'Amministrazione penitenziaria. Secondo quanto riferito da fonti del Viminale, la riunione è stata dedicata a una analisi della situazione del contrasto dei flussi migratori irregolari, delle dinamiche delle prossime manifestazioni di movimenti di matrice anarchica e delle violenze tra frange di estremisti delle tifoserie calcistiche. Attenzione è stata dedicata anche alla partita della Nazionale in programma a Napoli il il 23 marzo prossi-mo dove è previsto l'arrivo di duemila ultras della Nazionale inglese. Preoccupazione è stata espressa sulle possibili «vendette» e «regolamenti di conti» rispetto agli accadimenti degli ultimi mesi che hanno visto coinvolti sostenitori delle diverse squadre in un intreccio di alleanze e rivalità anche a livello internazionale. Per tutelare l'ordine pubblico è in corso la pianificazione di servizi di controllo rafforzati e verrà potenziata la vigilan-za da parte della polizia. Il ministero dell'Interno ha messo inoltre a punto un piano per scongiurare scontri ed evitare il danneggiamento di auto, monumenti e negozi. All'aeroporto di Fiumicino è stato scongiuraro l'«incontro» tra i tifosi di Roma, Lazio e gli ultras dell'Eintracht di Francoforte predisponendo percorsi differenti nei terminal.