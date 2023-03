Agostino, emozioni in campo

Il Tennis Club Parioli ricorda il capitano della Roma Agostino Di Bartolomei. E lo fa con un grande appuntamento: un dibattito con tanti assi del pallone, di cui lui è stato ed è ancora l'indiscusso punto di riferimento. Iniziano ad apparire gli ex calciatori della Magica salutati dal manager Luca Di Bartolomei, figlio del grande campione. Ecco Odoacre Chierico, Ubaldo Righetti, Paolo Alberto Faccini, Giovanni Cervone,

Sebino Nela, Tonino Tempestilli e poi Ettore Viola e Benedetta

Navarra [...] A fare gli onori di casa i presidenti del Roma Club Parioli Andrea Rocchi e del circolo ospitante, Paolo Cerasi. […] «Non voglio togliere nulla a Totti - sottolinea Rocchi - ma il mio capitano sarà per sempre Agostino». «Dopo quasi trenta anni - aggiunge Luca Di Bartolomei - tutta questa partecipazione non è scontata. Ho passato buona parte della mia vita a riflettere su che cosa rimanesse di Agostino e della nostra famiglia. E di quanto, da fi-glio, io non abbia mai accettato la sua decisione di uccidersi. Ma ora che sono diventato padre ho imparato che i genitori vanno amati anche se sbagliano. La storia di mio padre è fatta di trionfi e poi di un fallimento. Bisogna curare le fragilitá, che è il problema del nostro tempo. Non abbiate paura delle fragilità». [...]

(Il Messaggero)