Abraham salta l'allenamento: è diventato papà

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Allenamento mattutino ieri al centro sportivo Fulvio Bernardini in vista della gara di domani sera contro la Juventus. L'unico assente -

giustificato - è stato Tammy Abraham: il centravanti inglese non ha infatti partecipato alla seduta per rimanere al fianco della compagna Leah che ha dato alla luce il piccolo

Amari, «Il dono più grande della vita», come commentato da Abraham su Instagram. Nella giornata di ieri sono poi arrivate le prime convocazioni per la sosta delle nazionali in programma dopo la 27a giornata di campionato. Tornerà a vestire la maglia dell'Argentina Dybala: l'attaccante, dopo il trionfo al Mondiale è stato infatti convocato per le amichevoli contro Panama e Curaçao. Convocazione anche per Roger Ibanez:

il difensore risponderà alla chiamata del Brasile per l'amichevole con il Marocco del 25 marzo. Dopo il lungo infortunio e la prima da titolare con la Cremonese, Wijnaldum rivede l'Olanda. Il centrocampista è stato infatti inserito da Koeman nella lista dei 37 pre-convocati per le sfide di qualificazioni agli Europei contro Francia e Gibilterra.

Mourinho questa mattina dirigerà la rifinitura, nella speranza che il ricorso presentato ieri venga accolto, così da potersi sedere in panchina già a partire da domani.