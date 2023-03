Abraham prenota la dedica: è diventato papà di Amari. Smalling di nuovo titolare

Domani c’è Roma-Juventus e finalmente José Mourinho avrà tutta la rosa a disposizione. Nessun infortunato, nessun acciaccato e nessun squalificato, ad eccezione del tecnico in attesa di conoscere il responso sul ricorso presentato contro le due giornate di squalifica. Mourinho potrà scegliere la formazione ideale da schierare contro Allegri, tenendo in considerazione il piccolo turnover fatto a Cremona. Abraham ha risolto i problemi con la ferita sotto la palpebra sinistra e giocherà titolare. Magari con un’energia in più dato che ieri è nato suo figlio Amari: “Il regalo più grande della vita“, ha scritto sui social postando una foto del piccolo e della moglie Lea. Le forze positive di Abraham si vanno ad aggiungere a quelle di Dybala [...] Potrebbe fermarsi Wijnaldum, ma verrà inserito a partita in corso. La difesa è quella di sempre con Mancini, Smalling e Ibanez.

(Il Messaggero)