Abraham perde il posto. Ormai per Mourinho il titolare è Belotti

Cinquantaquattro minuti giocati in totale tra Juventus, Real Sociedad e Lazio. Due mesi fa l’ultimo gol, nei sette stagionali messi a segno. La crisi di Tammy Abraham è prima di tutto nei numeri. E da qualche settimana anche nelle scelte di José Mourinho che sembra aver scelto Andrea Belotti come attaccante titolare. [...] Ormai Southgate non lo chiama più, Mourinho gli preferisce Belotti. Lui non gioca e non segna. E la Roma ne risente. [...] Abraham questa estate potrebbe far fare cassa al club giallorosso che vorrebbe incassare più di quanto ha speso la scorsa estate per lui. Almeno 60 milioni è il prezzo di Pinto. Le pretendenti in Premier League ci sono. Su tutti il Manchester United che continua a monitorarlo da vicino con un osservatore praticamente ad ogni gara. In attesa dell’offerta giusta, le voci sul sostituto si rincorrono. Anche con ipotesi suggestive, come quella dell’Adidas (prossimo sponsor tecnico della Roma) che avrebbe un piano di marketing finalizzato al grande colpo di benvenuto. Portando un “suo” grande attaccante in giallorosso. Benzema e Firmino vestono il brand tedesco e a giugno andranno via a parametro zero. L’addizione sembra facile nei sogni dei tifosi romanisti.

(La Repubblica)