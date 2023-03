Abraham in crisi di gol punta su Europa e derby per rilanciarsi

Una crisi senza fine. Tra le tante individualità finite sotto processo dopo l’inopinata sconfitta della Roma contro il Sassuolo, c’è Tammy Abraham. L’attaccante inglese è in crisi di gol da inizio stagione e non sembra vedere la luce in fondo a questo tunnel. Fatto di tanta volontà, instancabile romanismo e assoluto coinvolgimento. Ma senza gol. [...] I tifosi si aspettano altro, non basta più l’entusiasmo a tinte giallorosse espresso in campo. Se la Roma segna poco è anche per colpa sua. 35 gol in campionato fanno dell’attacco giallorosso il più sterile tra le prime sette in classifica. Tra sbalzi d’umore estivi, delusioni pre- Mondiale e infortuni, il tempo dell’attesa è finito. A San Sebastian e al derby Abraham deve dare una risposta. Magari fortissima come la diede esattamente un anno fa (20 aprile) contro la Lazio: doppietta e vittoria. [...]

(La Repubblica)