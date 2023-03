Tammy Abraham pensa soltanto alla Roma ma in futuro non esclude un ritorno al Chelsea: «Nel calcio mai dire mai - spiega a Four Four Two - non ho fretta. Forse resterò alla Roma per i prossimi 10 anni, o forse no». Parole al miele per Mourinho: «Lo adoro. Sa come gestire i suoi uomini, non è mai soddisfatto e vuole sempre di più».

(Gasport)