Abraham da Premier: Aston Villa in pole

[…] E' stato Emery a segnalare Abraham, che nella Roma sta vivendo un periodo difficile e nella prossima stagione tornerebbe volentieri in Premier. Attenzione: non esiste un caso a Trigoria, perché Abraham non ha chiesto di essere ceduto. Ma ovviamente Tammy è tentato dall'idea di consacrarsi nel suo Paese dopo essere stato scartato dal ct Southgate per il Mondiale. l'Aston Villa ha fatto dei sondaggi, dei quali anche la Roma è a conoscenza. E' tutto moltochiaro. Tiago Pinto è disposto a trattare, dopo aver evitato di aprire la porta a gennaio, perché ha bisogno di mettere a bilancio 50-55 milioni di plusvalenze per alleggerire le perdite finanziarie. […] La Roma aspetta e nel frattempo si informa sui possibili sostituti. Linteressamento per Mbala NZola dello Spezia è reale. Per età e costi può essere una proposta interessante. Ma esistono idee anche più ambiziose che Mourinho sta studiando insieme a Tiago Pinto. Una è Roberto "Bobby" Firmino, centravanti brasiliano che si svincola dal Liverpool dopo otto anni. […] l'altra plusvalenza che i Friedkin sono sicuri di contabilizzare è Ibañez, che grazie alla vetrina della nazionale brasiliana ha potuto distrarsi dall'espulsione del derby. La Roma lo venderebbe per circa 30 milioni, nella speranza di rinnovare il contratto di Smalling. Come erede di Ibanez vorrebbe invece un altro svincolato: il francese di origine camerunese Ndicka dell'Eintracht, già cercato lo scorso anno. [...]

