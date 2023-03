8 marzo: iniziative rosa del club giallorosso

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma prepara una serie di iniziative in vista di domani, 8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna. La società fornirà una serie di prestazioni mediche gratuite, come visite ginecologiche, mammografie, screening e pap-test. Parteciperanno le ASL di Roma 1 e 3, oltre al Poliambulatorio San Raffaele e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, dove saranno presenti due calciatrici giallorosse, Emanuela Testa e Giada Pellegrini Cimò.

A partire da domani sarà poi possibile acquistare la «Pink Scarf», una sciarpa prodotta appositamente per l'evento. I tifosi potranno acquistarla in tutti i Roma Store della città e, in occasione di Roma-Real Sociedad di giovedì, sarà possibile trovarle anche nel negozio di viale delle Olimpiadi e nel punto vendita della Toyota Fan Zone. Tutti i proventi della vendita saranno destinati all'acquisto di materiale ospedaliero, come lettini ginecologici e divisori medicali. Tali dotazioni serviranno a fornire un percorso dedicato a tutte le donne vittime di violenza che si rivolgono alle strutture sanitarie.

Ieri il capitano della Roma Femminile Elisa Bartoli ha ricevuto in Campidoglio il Premio RomaRose - un riconoscimento di talento e merito - e, a margine dell'evento, ha commentato le iniziative della società: «Sono orgogliosa del mio club. La Pink Scarf rappresenta l'impegno della Roma nelle tematiche sociali». Domani verrà infine installata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, nel Parco Barone Rampante nell'ambito dell'iniziativa «Amami e Basta».