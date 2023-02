Zaniolo se ne va

IL TEMPO (L. PES) - Ancora qualche ora d'attesa per arrivare a dama, ma Zaniolo potrà con tutta probabilità giocare gli ultimi mesi della stagione ad Istanbul. Il terremoto che ha colpito Siria e Turchia, lasciando macerie e morti, non può non influire anche sul mondo del calcio. Una tragedia immane, che ha portato alla sospensione delle attività sportive, e al rallentamento fisiologico anche delle trattative di mercato. Fino a domenica sera la volontà del Galatasaray di portare l'attaccante giallorosso in Super Lig era fortissima, rinvigorita da un accordo economico con il calciatore che si era confrontato anche con diversi giocatori del club turco. Mancava soltanto da definire la clausola per liberarsi in estate, con una proposta iniziale del Galatasaray di 35 milioni, e la volontà del ragazzo di abbassarla attorno ai 25-27, per lasciarsi una porta aperta al ritorno in Europa già nel prossimo mercato, magari al Milan. Ma alla fine il giocatore dovrebbe fare un passo indietro pur di chiudere l'affare. I contatti con la Roma, seppur rallentati restano molto avanzati, e l'accordo sembra ormai prossimo alla chiusura per una cifra che, bonus compresi, superava i 20 milioni di euro, e la volontà da parte dei giallorossi di inserire una percentuale sulla rivendita di Zaniolo. Questo anche per recuperare qualche risorsa rispetto al 15% da dare all'Inter per l'eventuale passaggio al Galatasaray.

La giornata di oggi potrebbe essere quella giusta per finalizzare il trasferimento di Zaniolo in Turchia. Il calciatore si è ormai convinto che un'esperienza di almeno sei mesi in una squadra con tanti calciatori esperti e di talento, e che guida il campionato con nove punti di vantaggio sul Fenerbahce, che avrebbe dovuti disputare ieri la propria gara di campionato, rinviata a causa del terremoto. Proprio l'altra squadra di Istanbul ha provato a rilanciare per cercare di soffiare Zaniolo ai rivali storici con un rilancio nella notte (aiutando e legittimando la Roma a provare a chiedere di più), ma il matrimonio tra Zaniolo e Galatasaray sembra destinato a compiersi. Il classe '99 è pronto a volare ad Istanbul non appena i due club avranno limato tutti i dettagli, per firmare un contratto fino al 2027 da 3,6 milioni a stagione.

Ha fatto molto discutere nella giornata di ieri una foto pubblicata su Instagram dal numero 22 giallorosso, che lo ritraeva a torso nudo. Il contenuto è stato poi rimosso dallo stesso Zaniolo, ma i tifosi non hanno gradito affatto l'esternazione social, soprattutto in relazione alla richiesta di non allenarsi fatta pervenire alla società la scorsa settimana. Un rapporto ormai logoro quello tra Nicolò e la tifoseria romanista, un clima che assieme alla durezza dei Friedkin dopo la sua richiesta di cessione, lo hanno convinto a partire, evitando mesi complessi nella Capitale. Sono ore decisive per l'addio definitivo tra Zaniolo e i colori giallorossi.