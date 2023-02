Zaniolo non si muove

Gli ultimi baci, a volte, possono essere i più dolci. Per questo, dopo la linea dura scelta dalla Roma – che aveva ufficializzato l’esclusione di Nicolò Zaniolo dal progetto tecnico del club –la riapertura della trattativa col Bournemouth accarezzata ieri sembrava avere il sapore di un lieto fine. (...) L’attaccante giallorosso aveva finalmente aperto alla cessione alla società di Premier League, (...) ma si sa che di buone intenzioni sono lastricate le vie dell’inferno e così stavolta è stato il Bournemouth a tirarsi indietro. (...) Se Zaniolo due giorni fa, in un gesto di stizza, aveva cancellato dal proprio profilo social la dicitura: «Football player As Roma», qualcuno dei pochi amici che Nicolò ha ancora a Trigoria ieri gli ha spedito una fotografia del suo armadietto a cui era stato tolto il nome e la foto. Morale: sulla carta la linea dura non cambia, anche perché è stata scelta direttamente dalla proprietà. (...) La Roma, comunque, dice che alla gestione di Zaniolo comincerà a pensare da domani, cioè dopo la partita di Coppa Italia. Ieri Nicolò, che è tornato a La Spezia dopo le minacce ricevute da un gruppo di pseudo-tifosi sabato e domenica scorsi (caso su cui indaga la Digos), col permesso del club non è andato a Trigoria per allenarsi. In nottata però è già tornato nella Capitale e oggi sarà così pronto ad allenarsi. Lo farà però in un campo separato, probabilmente in orari diversi rispetto a quelli dei suoi compagni, aspettando che maturino possibili svolte. (...)

(gasport)