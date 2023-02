Zaniolo nel silenzio: Nicolò in Turchia ma senza festeggiamenti

L’uomo giusto, nel momento sbagliato. Così i tifosi del Galatasaray hanno commentato l’arrivo di Nicolò Zaniolo a Istanbul. Soddisfatti per l’acquisto, ma in lutto per la tragedia che ha sconvolto il paese. [...] Una trattativa cominciata prima del terremoto e che è proseguita inevitabilmente a rilento negli ultimi giorni fino ad arrivare alla fumata bianca di ieri, quando Roma e Galatasaray hanno trovato l’accordo di massima (nella notte sono stati limati gli ultimi dettagli) che ha permesso a Zaniolo prima di spostarsi da La Spezia a Milano e poi di partire per la Turchia. La Roma riceverà 16 milioni di base fissa, di questi il 15% (2,4 milioni) andranno all’Inter, più circa 5 milioni di bonus facili. Totale: 20-21 milioni (circa 18 effettivi) che entreranno nelle casse del club per l’addio del trequartista. Una cifra ben inferiore rispetto a quella che aveva messo sul piatto il Bournemouth (30 milioni più bonus), un prezzo da pagare per evitare un ulteriore sconto sulla cessione in estate. [...] Zaniolo per accettare il trasferimento ha voluto una clausola rescissoria valida per l’Italia che lo possa liberare in estate. Chi è interessato dovrà sborsare 35 milioni di euro, di cui il 15% andrà a finire nelle casse della Roma (5,2 milioni). Non è escluso che la clausola possa essere attiva anche nelle due stagioni successive a una cifra più bassa (30 nel 2024 e 25 nel 2025). Una via d’uscita per il ragazzo, ma soltanto se riuscirà a dimostrare tutto il suo valore. Perché pochi club in Serie A adesso possono investire una cifra del genere per una scommessa. A lui il compito di dimostrare, in primis il Galatasaray, di essere quel giocatore che i tifosi romanisti hanno sognato in queste ultime stagioni e che invece hanno soltanto intravisto.

(corsport)