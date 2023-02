Zaniolo, la Roma, la lettera e tutto il resto

Ampi passaggi della lettera inviata da Nicolò Zaniolo all'Ansa nella giornata di ieri. «Sono state dette e scritte molte cose che mi riguardano in queste ultime settimane e parecchie non sono veritiere». E poi: «Sono arrivato a Roma da sconosciuto e Roma e i romanisti mi hanno accolto come uno di loro. Mi hanno trasmesso fiducia, coraggio e affetto nei momenti terribili e bui degli infortuni». E poi: «A Tirana, con quel gol, sentivo di aver ricambiato tutto ciò che avevo ricevuto, contribuendo a regalare una gioia indimenticabile a tutti i romanisti». [...] E, quindi, il giocatore che non voleva andare al Bournemouth perché preferiva il Milan, ma poi ha detto sì al Bournemouth perché il Milan non alzava la posta, ora abbraccia la Roma.

(F. Biasin, 'Il senso del gol' - Libero)